“Fedakarlık şart, lider önden gider”





Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, 'fedakarlık şart' diyerek, ekonominin düzelmesi için ilk olarak liderlerin önden başlaması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dizdarlı, şu ifadeleri kullandı:

"Fedakarlık şart

İlk adım: makam arabaları satılsın.

Ambulans polis ve itfaiye dışında RHA olmasın.

Herkes kendi deposunu doldurarak dolaşsın.

Posta işlerinde kullanılmak üzere her bakanlığın envanterine, büyüklüğüne göre 5-10 bisiklet alınsın.

Buyurun. Lider önden gider"

