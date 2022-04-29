Faturasını ödeyene iade, ödemeyene indirimli yeni fatura

Mart ayı elektrik faturalarını ödeyenlere aradaki fark iade edilecek, ödemeyenler ise indirimi hesaplarında görecek



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkan Meftun Orkun, Mart ayı elektrik faturalarını ödeyenlere aradaki farkın iade edileceğini açıkladı. Orkun, “Ödemeyenler ise oluşan fark ve indirimi hesaplarında görecek” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz gün onayladığı, Mart ayı elektrik faturalarında kilowatt başı ödenecek miktarda indirim yapılmasına ilişkin kararına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, ResmiGazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’nin önceki gün kuruma ulaştığını ve yönetim kurulunun toplanarak bu konuda çalışmalara başladığını belirtti.

Orkun, Mart ayı faturalarının, Bakanlar Kurulu kararına istinaden tekrar hesaplanacağını vurgulayarak, bu süreçte faturayı ödeyenlere iade yapılacağını, ödemeyenlerin ise kararname sonucu oluşacak fark ve indirimi hesaplarında göreceklerini ve bunun ekstrelerde de görüleceğini belirtti.

Mart 2022 Devresi Tüketimleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye göre, Mart 2022 devresine ait faturalarda devre tutarının belirlenen indirimli birim fiyattan hesaplanması gerekiyor.

Buna göre konut tarifelerinde sadece Mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250-500 KWS 1,70 TL; 2,95 olan 500 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri için 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine sadece Mart ayı için, otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve Casinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.

Öte yandan Mayıs ayında yeniden elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi için çalışmalar sürüyor.

