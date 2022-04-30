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Faturalara yüzde 30 indirim geldi

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Elektrikte yeni indirimli faturalar, KIB-TEK tarafından SMS olarak gönderilmeye başlandı. 2 bin 228 TL’lik bir ev elektrik faturasına 617 TL indirim yapıldığı görüldü

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Faturalara yüzde 30 indirim geldi




Yılan hikayesine dönen, Sunat Atun‘u Bakanlık koltuğundan eden ve hükümetin istifası ile sonuçlanan zammın geldiği ay olan “Mart ayına özel” elektrik zammında indirim uygulaması mesajları abonelere gelmeye başladı.
1045 TL’lik bir iş yeri Mart ayı elektrik faturasına 336 TL indirim yapıldığı görülürken, 2 bin 228 TL’lik bir ev elektrik faturasına 617 TL indirim yapıldığı görüldü. Ortalama yüzde 30 civarında indirim yapılmış oldu.
Öte yandan Kıb-Tek, Bakanlar Kurulu’nun Yasa gücünde kararname ile tarifelerde yaptığı düzenlemeyle, abonelerin mart dönemi tüketim fatura hesaplarına indirimin olarak uygulanmaya başladığını duyurdu.
Faturasını ödeyenler vatandaşların indirimi bir sonraki faturalarında göreceği bilgisi aktarılırken faturasını ödemeyenlerin yeni indirimli faturaları da KIB-TEK tarafından SMS olarak gönderiliyor. Gelen SMS bilgilerine göre ise vatandaşların faturalarında ortalama yüzde 30 olarak bir indirim gözlemlendi.
Bakanlar Kurulu Kararı sonrası hükümet sözcüsü olarak açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan’ın Maliye Bakanı’na talimatını verdiğini kaydederek, “Çoklu tarife sistemine geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı ve gereği yapılacaktır” ifadelerine yer vermişti.
Bu arada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Bilgi İşlem Şube Amirliği Sistem Yöneticisi Mustafa Harutoğlu, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödendiğini ve yakıt ödeme konusunda kurumun herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını açıkladı.

 
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