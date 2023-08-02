Faturalar Çıldırttı

Elektrikte dün tüketicilere gönderilen ‘zamlı’ elektrik faturaları, vatandaşı çileden çıkarttı. Bir önceki ay 1000 TL elektrik parası ödeyen vatandaşa bu ay 2000 - 3000 TL fatura yansıdı. Elektriğe önceki gün yapılan yeni zamla birlikte vatandaşın elektrik faturası daha da kabaracak

Kıb-Tek tarafından Temmuz ayına yönelik dün tüketicilere gönderilen elektrik faturaları, vatandaşı çileden çıkarttı. Bir önceki ay 1000 TL elektrik parası ödeyen vatandaşa bu ay 2000 - 3000 TL fatura yansıdı.Önceki aya göre 2-3 katı tutarında gelen faturalar karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaşlar, öfkeden çılgına dönerken bu kavurucu yaz sıcaklarında en uygun şekilde nasıl serinleyeceğini kara kara düşünmeye başladı.Öte yandan elektriğe Ağustos ayı itibariyle yüzde 25 zam kararı alınmıştı. Bu zamla birlikte vatandaşın önümüzdeki aylarda elektrik faturası daha da kabaracak.Zamlı fiyatlar, iş çevreleri, esnaf ve vatandaşların tepkilerine neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. Tepkilerin bazıları şöyle:2700 TL elektrik faturası ben daha bu yaşıma kadar görmedim. Geçen Haziran ayında 600 TL gelmişti, sonra Temmuz başında 1200 TL, şimdi 2700 TL.Geçen ay 980 TL elektrik faturası bu ay 2800 geldi.Geçen ay 1600 TL gelen elektrik faturası şimdi 4250 TL geldi. Sözde asgari ücret yükseldi. Elektrik tüpgaz akaryakıt tüm gıda hayvan yemi yükseldi. Asgari ücreti bir hesaplayın. Yapılan zamlar verilen asgari ücretten yüksek. İnsanın soygun var diye bağırası geliyor”500 TL gelen fatura 2.200 TL geldi. Bu ay zamlı tarife ne olacak. Herhalde 4 Bin gelirGeçen ay 560 ödedim, bugün gelen fatura ise 3 bin 77 TLGeçen ay 1200 TL bu ay 4000 TL Allah yaksın hepsini