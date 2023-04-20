Barolar Birliği, Meclis'teki stenograflar hakkında disiplin soruşturması açılmasına tepki gösterdi

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Meclis'teki stenograflar hakkında disiplin soruşturması açılmasına tepki gösterdi.

Esendağlı'nın açıklaması şöyle:

“Siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve en nihayetinde toplumda büyük bir dalgalanma yaratan Kamu İhale Yasası'ndaki değişiklik ve KIBTEK eylemleri süreci sona erdi. Ancak bu süreçte Sendikalarının almış olduğu eylem kararına uyarak ek mesaiye kalmayan meclis stenografları aleyhine disiplin soruşturması başlatıldığını öğrendik. Şaka gibi gerçekten. Yani, tüm ülkeyi etkileyecek kadar büyük bir olayın ardından, fatura meclisteki çalışanlara kesilecek. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. İşin hukuki/yasal boyutu bir yana; yapılmaya çalışılan şey, adalet, vicdan, hakkaniyet ölçütleriyle izah edilmesi mümkün olmayan, devlet eliyle tehdit, korkutma ve yıldırma amacı taşıyan bir girişimdir. Bundan derhal vazgeçilmesi gerekmektedir. Huzursuz ve tedirgin edilen meclis çalışanları asla yalnız değildir. Bu huzursuzluğu yaratanlar, kendilerine hukuki yollardan benzer şekilde cevap verileceğini lütfen unutmasınlar.”

