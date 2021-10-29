UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu’nun suçu kucağından atmak için her şeyi yaptığını söyledi; anket konusunda ise “Bu anketler nerede yapıldı ki ben görmedim” dedi





Taçoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu olay ortaya çıktı, konuşuldu diyorlar. Bizim olduğumuz çevrelerde çok fazla konuşan olmadı. Tüzük kurultayı çalışmalarında Sayın Sucuoğlu bana böyle bir şeyden bahsetti, ben takmadım. Sucuoğlu bahsetti bana bu olaydan. Bir video var, duydun mu dedi. Ben de ne video ne bir şey bilirim dedim güldüm geçtim. Saner’e ya da kimseye bir şeyden bahsetmedim. Ben takmadım. Ben herhangi bir şekilde bunu takmış olsam gider ilgili kişilerle bir toplantı yapardım. Böyle bir görüşme yapmadım, böyle bir talep de bana gelmedi. UBP içindeki herkes mi biliyor bu olayı? Benim karşımda eşim oturuyor, onun haberi yoktu.”

Taçoy, şu ifadeleri kullandı:

“Olayı bedbaht bir duruma getirebilecek söylemlerde bulunmayacaksınız. Faiz Bey suçu kucağından atmak için her şeyi yapıyor. Başkalarının kendisine komplo yaptığını söylüyor. Ama benim adım mahkemede geçmedi ki. Mahkemede adı geçen kendisidir. Ben partinin birlik ve bütünlüğü için ağzımı kapattım. Benim partimin geleceği ile oynamaya senin hakkın yoktur.”

Sucuoğlu’nun bahsettiği anketlere de değinen Taçoy, “Bu anketler nerede yapıldı ki ben görmedim” dedi.

“Benim anketim bir araya geldiğim üyelerdir” şeklinde konuşan Taçoy, şu iddialarda bulundu:

“Analarının ak sütü gibi helal olan oylarını partinin birlik ve bütünlüğü için kullanacaklarına adım gibi eminim. Sen yüzde 60 oyu nereden buldun ki? Bir bilgisayar oyunuyla internet üzerinden Kenya’dan IP’lerden oy kullandırarak bir anket yaptırdın. Üyesi sayısı 16 bin 484 olan bir partinin anketinde 20 bin kişi oy kullanırsa ne olur? 18 yaşından küçük olanlar da üye olmayanlar da internetten girerek oy kullanabilirler. Bu gibi söylemlere benim de vatandaşın da karnı tok”