“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”

KTOEÖS, hükümetin okullardaki öğretmen, yönetici ve alt yapı eksikliği için hiçbir şey yapmadığını vurguladı ve uyardı: “Eylülde eğitimi büyük bir kaos bekliyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, hükümetin okullardaki öğretmen, yönetici ve alt yapı eksikliği için hiçbir şey yapmadığını savunarak, “Eylülde eğitimi büyük bir kaos bekliyor” dedi.Milli Eğitim Bakanı’na eğitim sendikalarıyla birlikte hareket etmesi için defalarca çağrı yapıldığını söyleyen Eylem, “Okulların depreme dayanıklılık raporları hala çıkmadı. Çıksa dahi, bu okulların eylüle yetişmesi imkansız. Bütçe ayrılması, ek binaların veya yeni okulların yapılması gerekiyordu ama tek bir çivi dahi çakılmadı. Planları konteynırda ve çadırda eğitimdir.” ifadelerini kullandı.Eylem, “talimat almak ve öğretmen düşmanı olmakla" suçladığı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı.KTOEÖS'te dün düzenlenen basın toplantısında ilk sözü Selma Eylem aldı.Öğretmen maaşlarından temmuz ayında yapılan grev kesintisine değinen ve bunu “yasa dışı” diye niteleyen KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, öğretmenlerin ve sendikanın hedef alındığını savundu.Eylem, “Ekonomik sıkıntıların yaşandığı böyle bir dönemde, haziranda grev yapmadığı halde öğretmen maaşlarından kesinti yaparak tarihe geçtiler.” ifadelerini kullandı.Eğitim Bakanı’nın haftada 2 gün öğleden sonra da eğitime devam edileceği yönünde bir açıklaması olduğunu söyleyen Eylem, bunun için nasıl bir hazırlık yapıldığını sorarak, “Ders saati artırılıyor, peki alt yapıyla ilgili hazırlık var mı, yok.” dedi.Müdür, müdür muavini nakillerinin yapılmadığını, öğretmen nakilleriyle ilgili sayının yeterli olmadığını savunan Eylem, “Eylül ayında eğitimi büyük bir kaos bekliyor ama hükümetin de Eğitim Bakanı’nın da eğitimle ilgili gailesi yok” dedi.Bir soru üzerine, öğretmeni hedef alan saldırıların Türkiye’den öğretmen görevlendirmek için olduğunu savunan Eylem, “Yüzlerce öğretmen adayının işsiz kalmasını öngören bu yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Buna ve öğretmene yapılan diğer saldırılara karşı eylemsel ve hukuki mücadelemiz sürecek” şeklinde konuştu.Özel okullardan devlete geçen öğrencilerle ilgili soru üzerine Eylem, mevcut öğrenci sayısıyla bile nitelikli eğitimin zorlaştığını, artan öğrenci sayısının sadece nitelikli eğitim için değil okullardaki güvenlik için de sorun yaratacağını söyledi.Eylem’in konuşmasının ardından Eğitim Sekreteri Adnan Zekai basın açıklamasını okudu.Zekai, Eğitim Bakanı’na yönelttiği bazı sorularsa şöyle:“Eğitim şu anki süresiyle bile devam edemez duruma gelmişken, okullarımızda haftada iki gün öğleden sonra eğitimi nasıl yapacaksınız? Öğrencilerin beslenmesi ve öğle arasındaki güvenliği ile ilgili olarak ne gibi çözümler ürettiniz? Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli alanları ve imkanları tamamladınız mı? Eğitsel materyal, teknolojik donanım eksikliklerini çağın gereklerine uygun olarak giderdiniz mi? Okul bütçelerini artırdınız mı? Okul binası hasarlı olup ve eğitimin yapılamadığı 5 okulumuzun eylül ayında nerde ve nasıl eğitime başlayacağı belli değilken, yeni programın nasıl uygulanacağı ile ilgili bir öngörünüz var mı? İlk gözlem raporlarına göre riskli bulunan birçok okulumuzdaki binaların ileri tetkiklerini hala daha neden yapmadınız?”