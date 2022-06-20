Mağusa’da Cuma günü intihar eden 51 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya Beşok’un ölümünün ardından dram çıktı. Talihsiz kadının 2019 yılında erkek evladını kanserden kaybettiği öğrenildi. Beşok’un kızı ise, sosyal medyadan duygu dolu paylaşımlar yaptı







Mağusa’da geçtiğimiz Cuma günü yüksek katlı bir apartmandan aşağıya atlayarak intihar eden 51 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya Beşok’un ölümünün ardından ‘dram’ çıktı. Talihsiz kadının 2019 yılında erkek evladını kanserden kaybettiği öğrenildi.

Beşok’un yakınları acılı annenin hayatta kalan kızına ve torununa sarılarak teselli bulduğu ancak kaybettiği evladının acısına alışamadığı ifade edildi.

51 yaşındaki acılı anne, geride gözü yaşlı kız evladını ve oğlunun adını taşıyan biricik torununu bıraktı.

Beşok’un kızı Sabiha Hamit’in annesine sosyal medya hesabından yazdığı son mesajlar ise yürekleri yaktı.

Sabiha Hamit’in söz konusu iki paylaşımı şöyle:

“Güzel Annem.

Bir sen kaldıydın bana geriye artık sende yoksun.

Tek tesellim Cennet’in kapısında kardeşimin seni bekliyor olmasıdır. Bir evladına tekrar kavuştun diğerini de arkanda gözü yaşlı sonsuz acıyla bıraktın. Bir canım daha uçtu gitti elimden Nurlarda uyu Meleğim.”

“Öksüz kalmak ne demekmiş yokluğunu yavaş yavaş daha çok hissetmeye başlayınca daha iyi anlıyorum.. Öyle bir yangın büyüyor ki içimde üzerine eklenen her üzüntü yangınımı bir o kadar daha büyütüyor.. Ama sen huzurla uyu Anacığım senin güçlü kızın bu yangını da delip geçecek. Sen huzurla uyu Anacığım senin acınla ben esas şimdi büyüdüm ve şimdi gerçekten Anne oldum. 2 canım toprakta ama kalan diğer can parçama evladıma sarılıp dimdik ayakta seni ve kardeşimi yaşatmaya devam edeceğim.. Yanınıza gelene kadar ben kendime, siz de birbirinize emanetsiniz..

Evladına kavuşup huzuru bulduğunu hissediyorum Meleğim..

Gözün hiç arkada kalmasın..

Nurlarda uyu Anam evladınla beraber”



