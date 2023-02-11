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Evkaf’ın Yardım Otobüsü Kahramanmaraş’a Ulaştı

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Evkaf’ın Yardım Otobüsü Kahramanmaraş’a Ulaştı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan veherkesi yasa boğan deprem dolayısıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresitarafından sürdürülen yardım çalışmaları devam ediyor. 

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği öncülüğünde 8 kişilikgönüllü ekiple yola çıkan yardım konvoyu, Kahramanmaraş’aulaştı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin de katkı sağladığı iyilikyolculuğunda derin yaralar alan Kahramanmaraş kırsalı içinbattaniye, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, kuru gıda, su veçocuklar için ikram gibi çeşitli acil ihtiyaçlar giderildi.

Ayrıca imkansızlık nedeniyle bölgeden ayrılamayandepremzedelere de toplu taşıma noktasında destek verilecek.

Sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman ihtiyaç sahibibireylerin yanında olan Evkaf, yaralılara acil şifa ve hayatınıkaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor.

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