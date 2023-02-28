Evkaf’ın burslarıyla Birkan Uzun’un anısı yaşatılıyor

Azmi ve başarısı ile gururumuz olan, Türk bayrağını “7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle birçok yerde dalgalandıran Birkan Uzun’un anısını yaşatmak ve nice Birkan’lar yetiştirmek maksadıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından başarılı 4 öğrenciye Birkan Uzun (eğitim) bursu verildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nde gerçekleştirilen törene Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Evkaf Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayırkan ve rahmetli Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun katılırken burs almaya hak kazanan öğrencilere plaket ve çekler teslim edildi.

Törende konuşma yapan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter şöyle dedi:

“Birkan Uzun dünyanın en iyi üniversitelerinde müthiş başarılar elde ederek azimle çalışarak her şeyin başarılabileceğini göstererek örnek bir genç olmuştur. Birkan’ın özelliklerini gelecek nesillerimize aktarmak adına sağladığımız bu burs sayesinde Birkan’ı gençlerimize anlatarak daha çok insana fayda sağlayabileceğiz. Gençlerimize rol model olan Birkan yaşamı boyunca akademik başarılara ilaveten yalnızca spor yapmamış, vatanına milletine nasıl fayda sağlayabileceğini düşünmüş ve Türk bayrağını dünya zirvelerine başarıyla dikmiş bir gençtir. Nice Birkan’lar yetiştirmek adına Evkaf olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Evkaf Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayırkan da gençlerin içerisindeki cevherin sağlanan destekler sayesinde çıkartılabileceğini işte tam da burada Evkaf’ın her zaman desteğe hazır olduğunu belirtti.

Birkan Uzun’un babası olan Cengiz Uzun ise Evkaf’ın Birkan Uzun’a hayatı boyunca hayallerini gerçekleştirebilmesi için sponsorluk yaparak destek verdiğini anlatırken bursu kazanan öğrencilerin Birkan’ın vizyonunu ve misyonunu yaşatacakları için gurur duyduğunu dile getirdi.

