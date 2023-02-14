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Evkaf, uluslararası alanda yayımlanan Tıp Dergisine destek çıkıyor

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Evkaf, uluslararası alanda yayımlanan Tıp Dergisine destek çıkıyor
Ülkemize ve dünya tıbbına katkı sağlamak amacı ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından oluşturulan ve 2016 yılından beridir yayım hayatına devam eden “Cyprus Journal Of Medical Sciences” isimli tıp dergisinin yayımlanmasına Evkaf her yıl olduğu gibi bu yıl da destek sağlıyor.
Kıbrıs’taki bilimsel veri eksikliğini ortadan kaldıran derginin en temel amaçlarından birisi de doktorlarımızın tıp alanında dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmesini sağlayarak ülkedeki tıp uygulamalarını en üst düzeye çıkarıp Kıbrıs’ta yapılan gelişmeleri tüm dünyayla paylaşmaktır.

Her yıl Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle yılda 4 sayı olarak  yayımlanan dergi, 2022 yılından itibaren 6 sayı olarak yayımlanmakta ve geniş kitlelere ulaşmaya devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası 500 danışman ve 45 editör akademisyenin katkılarıyla hazırlanan, Kıbrıs’ta kendi alanında ve klasmanında tek olan dergi, Ulakbim Tr Dizin Indeksi, EBSCO, GALE, J-GATE, Index Copernicus ve Web Of Science Indexlerinden birisi olan Emerging Sources Citation Index’te yayınlanarak indekslenmektedir.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyarete gelen Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Onur Kurulu Başkanı aynı zamanda derginin baş editörü olan Dr. Sonuç Büyük ve dergiye hizmet veren editörler sağladıkları desteklerden dolayı Evkaf’a teşekkür etti.
 
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