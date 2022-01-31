Evkaf, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş mülk davası kararını takdirle karşıladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf), terk edilmiş Maraş bölgesindeki taşınmaz bir mülke ilişkin davaya taraf olmasına izin veren Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) kararını, Evkaf Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter takdirle karşıladı. TMK’ya Kıbrıslı Rum bir davacı tarafından getirilen dava ile Evkaf, ilk defa bir davaya ihtilaf yoluyla ilgili taraf olarak katılmış oldu.

TMK’nin 28 Ocak Cuma günü yapmış olduğu açıklamaya istinaden Prof. Dr. Benter şunları söyledi: “Evkaf’ın bu davadaki ilgisini tanıyan ve davaya taraf olmamıza izin veren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, vermiş olduğu bu önemli ve makul kararı takdirle karşılıyoruz. Bu kararı, tarihi mülkiyet haklarımızı korumada önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz”.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümleri gereğince kurulan TMK, Temmuz 1974 öncesi Kuzey Kıbrıs’ta arazisi olan Kıbrıslı Rumların mülkiyet taleplerini değerlendirme amacıyla kurulmuştu.

2020 yılında Evkaf, idaresini üstlendiği Abdullah Paşa Vakfı adına, 1732/2011 numaralı davaya taraf olmak için TMK’ya başvurmuştu. Ama Kıbrıslı Rum davacı, Evkaf’ın davaya taraf olmasına itiraz etti ve hukuki ihtilaf doğdu. Lehte ve aleyhte argümanları dinledikten sonra TMK, Evkaf’ın bu davaya katılmak için meşru sebepleri olduğuna kanaat getirerek başvuruyu kabul etti.

Cuma günkü TMK kararıyla, Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs Rumların mülkiyet talebine ilişkin bir davaya Evkaf’ın katılması için ilk defa ihtilafa gerek duyulmuş oldu. Evkaf, uluslararası olarak tanınan bir kurum olan TMK’daki önceki davalara, davacıların rızasıyla katılmıştı.

Evkaf Maraş’taki arazilerin %100’ünün yasal sahibi olduğunu ve Kıbrıs Britanya koloni yönetimi altındayken (1878-1960), varlıklarının hukuksuz bir biçimde şahıslara ve kurum ve kuruluşlara devredildiğini savunuyor. Evkaf’ın tabii olduğu yasalara ve Britanya’nın da imzacı olduğu uluslararası anlaşmalara göre, Evkaf’ın varlıkları satılamaz veya devredilemez.

Evkaf bir hayır kurumudur ve Kıbrıs’ın en eski kurumlarından birisidir. Sultan II. Selim’in talimatıyla 1571 yılında, Müslümanların yaptığı bağışları ve etnik köken, din, dil veya cinsiyet gözetmeksizin tüm Kıbrıslı vatandaşların yararına yapılan işleri yönetmek için kuruldu.

Geleneksel olarak Kıbrıs’taki Müslümanlar, arazilerini veya paralarını Evkaf’a veya bir vakfa miras olarak bırakıp Evkaf’tan kendi adlarına idare etmesini istiyorlar. Bu vakıflardan birisi Abdullah Paşa Vakfı’dır. Vakfın Maraş mülklerinin kira gelirleri ile yerel öğretmenlerin maaşları, çocukların okul ve kıyafet masrafları, sağlık hizmetleri, dul ve yetimlere yardım, fakir genç kızlara çeyiz, camilerin bakım ve onarımı gibi birçok hayır işi görülmekteydi.

450. yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor. Merkezi KKTC başkenti Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.