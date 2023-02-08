Evkaf personeli gönüllü olarak depremzedeler için maaşlarından kesinti yapıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi çalışanlarının gönüllü olarak depremzedeler için maaşlarından kesinti yaptırıp deprem bölgesine yardım gönderdiği bildirildi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Müdürlük ve personel Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için kendi aralarında gönüllü olarak başlattıkları çalışmayla Evkaf'ın AFAD'a depremzedeler için gönderdiği 2 milyon Türk Lirasına ek olarak kendi maaşlarından da kesinti yaptırıyor.
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