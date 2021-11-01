Evin çöpünü ormana boşalttı!

Çevre düşmanları, UKÜ - Taşkent arasındaki yol üzerindeki ormanlık alana evlerindeki atık malzemeyi boşalttı

Kıbrıs’ın kuzeyinde çöpe dönmemiş alan kalmazken çevre düşmanları kirliliğin boyutunu her geçen gün daha da artırıyor.Çevre Dairesinin işlevinin olmaması, çevreyi kirletmenin cezasız kalmasının sonucu olarak Kıbrıs toprağını çöplüğe döndüren çevre düşmanları, özellikle ormanlık alanlara çöp atmayı seviyor.UKÜ - Taşkent arasındaki yol üzerindeki ormanlık alan içerisine çevre düşmanı bir vatandaş evindeki tüm atık malzemeyi boşalttı.Koltuk takımından, ev malzemelerine, yemek artıklarına kadar her türlü çöp, orman alana atıldı.