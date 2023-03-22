“Evimiz karanlık, çok özledim annem”

Mağusa’da hunharca bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Helin Reesur’un öldürülmesinin üzerinden 57 gün geçti. Helin’i hayatının baharından koparan katil zanlısı ise Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor.

Geride kalan gözü yaşlı annenin ise adalet bekleyişi sürerken, sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

Gözü yaşlı anne Zisan Reesur, hayatının baharında öldürülen kızı Helin için şu sözleri kullandı:

“Özledim annem seni çok, yokluğun çok zor. Hayallerin vardı senin annem, sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Evimiz karanlık, mahallemiz karanlık annem seni çok özledim Helin’im.”

