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“Eve ekmek götürmek istiyoruz”

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Dört aydır maaşlarını almayan,18 aydan bu yana da yatırımları yapılmayan Hava Sporları Federasyonu çalışanları, HAK-SEN öncülüğünde Başbakanlık önünde eylem başlattı. Bakan Amcaoğlu’nun ödemelerin yapılabilmesi adına girişim başlatması üzerine eylem askıya alındı

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“Eve ekmek götürmek istiyoruz”

 
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), üyeleri olan Hava Sporları Federasyonu Çalışanları ile “çalışanların 4 aydır maaşlarını alamaması ve 18 aydan bu yana yatırımlarının yapılmaması” nedeniyle, Başbakanlık önünde araçlı eylem başlattı.
Ancak eylem akşamüzeri askıya alındı. HAKSEN, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının ödemeleri için bir haftalık süre talep ettiğini ve bu gelişme üzerine dün başlattıkları eylemi bir haftaya askıya aldığını açıkladı. 
HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, aylardır maaşları ödenmeyen ve bir yıldır yatırımları yapılmayan çalışanların, Başbakanlık önündeki araçlı eyleminin ardından Maliye Bakanlığı’nda görüşmeye çağrıldığı belirtildi.
Görüşmeye HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ve çalışanları temsilen bir heyetin katıldığı kaydedilen açıklamada, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun ödemelerin yapılabilmesi adına gerekli prosedürler için çalışanlardan bir haftalık süre istediği bildirildi.
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu konuyla ilgili açıklamasında, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun olumlu yaklaşımı ve ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Bu bağlamda Sayın Bakan’ın talep ettiği bir haftalık süre boyunca eylemlerimizi askıya alıyoruz” dedi. 
Bir haftalık sürenin sonunda ödemelerin yapılacağı ve mağduriyetin ortadan kaldırılacağına inanç belirten Büyükoğlu, “Aksi durumda eylemlerimiz artarak sürecektir” uyarısında bulundu.
Öte yandan dün saat 10.00’da başlayan eylemde, Başbakanlık önüne yerleştirilen hava balonundan ateş püskürtülerek, “Tok açın halinden anlamaz” yazan bir pankart asıldı.
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, eylemde yaptığı konuşmada, spor federasyonları ve spor birliklerine yıllık olarak ayrılan bütçe ödeneğinin Hava Sporları Federasyonu’na aktarılmamasından dolayı, çalışanların 4 aydır maaş almadığını, 18 aydır da yatırımlarının yapılmadığını belirterek, “bu durumu birçok defa yetkililere bildirmelerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini” söyledi.
Büyükoğlu, “Arkadaşlarımız artık eve ekmek götürmek istiyorlar. Ha evde aç kalmışız ha burada. Fark etmez. Biz buradayız, kararlıyız” şeklinde konuştu.
Sabah saatlerinde, “alelacele” Başbakanlık’tan Maliye Bakanlığına federasyonun “maaş ve faaliyet giderlerinin karşılanması” adına 4,5 milyon TL’lik katkı sağlanması için bir yazı yazıldığını” bildiren Büyükoğlu, bu yazının neden 4 aydır yazılmadığını sordu ve katkı aktarımın gerçekleştirilmesine kadar eylemlerini sürdüreceklerine dikkat çekti.



Büyükoğlu, federasyon içerisinde 18 çalışanın aylık net maaş toplamının yaklaşık 175 bin TL olduğunu kaydetti. Maliye Bakanı ile daha önceki görüşmelerinde, en azından bu ayın maaşının herhangi bir kalemden ödenebileceği ve Bakanlar Kurulu tarafından bütçenin onaylanmasının  ardından bu verilen paranın geri alınabileceği hakkında görüştüklerini öne süren Büyükoğlu, “maalesef ısrarla bu yazı da yazılmadı” dedi.
Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya da, çalışanlara destek olmak için eyleme katıldığını belirterek, “Haklı mücadelelerinde sonsuz destek ve başarılar diliyorum” dedi.
Ziya, yetkililerin sürekli kendilerini oyalamaya çalıştığını, kimsenin  çalışanların ne yiyip, ne içtiğini sormadığını ifade ederek, “Bir sonuç alır mıyız almaz mıyız bilemem. Ancak rahatsızlık yaratılmazsa hiçbir sonuç alınmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Federasyon Başkanı olarak kendisinin bile, dün yazılan yazı sonucunda, bütçeye hava sporları için para konmadığını öğrendiğini söyleyen Ziya, bunu “gayri ciddilik, samimiyetsizlik” olarak nitelendirdi ve “Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar” dedi.
Ziya, “ülke bakanlarının, Türkiye’ye gidip Türk Hava Kurumu “kayyumlarıyla”, Kıbrıs’ta sivil havacılığın nasıl geliştirileceğine dair görüşme de yaptığına da değinerek,  “Türkiye milli takımında yer alan, uluslararası sıralamalarda yer edinen kendi sporcularına sahip çıkmak yerine,   ‘iş olsun, fotoğraf çekilsin’ diye görüşme yaptıklarını” öne sürdü.
 
 
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