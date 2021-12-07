“Euro’ya geçiş mümkün”

CTP Milletvekili Fikri Toros, “Euro’ya geçiş hayal değildir, teknik olarak mümkündür. Bu hedefe ulaşmak için gerekli olan tek şey siyasi iradedir” dedi







Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, Euro’ya geçişin mümkün olduğunu ve CTP’nin siyasi irade göstererek seçimlerden sonra Euro’ya geçiş konusunu masaya yatıracağı açıklamasının kimin çevreleri rahatsız ettiğini belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Toros, “Yapamayız, edemeyiz’ demek, statükonun bekçiliğidir” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Partimizin Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, CTP’nin siyasi irade göstererek seçimlerden sonra Euro’ya geçiş konusunu masaya yatıracağını açıklaması kimi çevreleri rahatsız etmiştir. Partimizin ekonomi ve finans uzmanlarının üzerinde çalıştığı bu konu hayal değildir, teknik olarak mümkündür. Bu hedefe ulaşmak için gerekli olan tek şey siyasi iradedir. “Halkın aklıyla alay edenler” halkımızın en acil ihtiyacı olan bu konuya bilimsel yaklaşanlar olarak bizler değildir! Sürekli erimekte olan alım gücümüzü öncelemeyenler, herhangi bir ideolojiden yoksun olanlar, savrulan siyasetleriyle tanınanlar ve kendi kendini yönetebileceğine inanmayanlardır! Siyaseti popülizm yapmak zannedenler, halkımızdan en güzel cevabı sandıkta alacaklardır!”



