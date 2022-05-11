Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda Ardıç dönemi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası başkanlığına Mehmetali Ardıç seçildi



Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yeni seçilen Oda Meclisi ilk toplantısını önceki gün KTEZO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Oda Meclisi açılış konuşmasını Koordinatör Hürrem Tulga yaptı.

Açılış konuşmasının ardından Oda kurullarının seçimi gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanlığına oy birliği ile Mehmetali Ardıç seçildi.

Mehmetali Ardıç yaptığı konuşmasında “Artan maliyet giderlerinden ve düşen alım gücünden dolayı üretimin nerdeyse durma noktasına geldiğini ve işletmelerin ayakta durmakta güçlük çektiği zor bir sürecin içerisinde olunduğunu, işsizliğin ve kayıt dışılığın arttığını ve bunların kabul edilemez olduğunu” belirtti.

“İşletmeler ve üreticiler olarak her türlü mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi artarak devam edeceğini, büyüyeceğini” ifade eden Mehmetali Ardıç’ın konuşmasının ardından yeni Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Başkanın da dahil olduğu Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Mehmetali Ardıç, Hürrem Tulga, Aygün Özister, İbrahim Tunç, Hasan Akanay, Serkan Kırmızı, Eyüp Çiftçi, Ali Hakansoy, Mübin Kanatlı, Erkut Kıranoğlu, Salih Ulaş, Ahmet Gürol Ersun ve Metin Oral.

Organların oluşumundan sonra Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda önümüzdeki süreç göz önünde bulundurularak bütün bölgelerin temsil edildiği Eylem Komitesi oluşturuldu.

Yeni Oda Meclisi’nin örgütlenmeye verdiği önem ve sektörlerin örgütlenmesine hız verilmesi için Mahmut Kanber Birliklerden ve Sektörlerin Örgütlenmesinden Sorumlu Başkan olarak oy birliği ile seçildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yeni yol haritasının belirlenmesi, eylemlerin takvimlendirilmesi için en yakın zamanda Oda Meclisi’nin yeniden toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

