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“Eski Yerel Gazlı İçecekler” konulu yeni pul serisi ve ilk gün zarfı satışa sunuluyor

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“Eski Yerel Gazlı İçecekler” konulu yeni pul serisi ve ilk gün zarfı satışa sunuluyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi,  “Eski Yerel Gazlı İçecekler” konulu yeni pul serisi ve ilk gün zarfını yarın satışa sunacaklarını duyurdu.
Daire’den verilen bilgiye göre, Devlet Basımevi’nde baskısı ve perforesi yapılan seri, 1.50 TL ve 2.75 TL değerinde 2 puldan oluşuyor.
12’li tabakalar halinde filigranlı kağıda bastırılan pullar, Posta Dairesi’nde bir yıl süreyle satışta olacak.
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