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Esentepe bölgesi doluya teslim oldu

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Esentepe bölgesi doluya teslim oldu
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Yer yer 1 metreye kadar dolu yağan Esentepe beyaza büründü.  Dolu nedeniyle bazı evler ve araçlar hasar gördü.

Esentepe Belediyesi iş araçlarıyla dolu nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.


Belediye dolu yağışı sonrası yaşanan sıkıntı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Esentepe'ye yağan yoğun dolu yağışından dolayı bölgede birçok ev etkilenmiş olup belediye ekiplerimiz sorun yaşanan evlere müdahale ediyor. Dolu yağışından dolayı sorun yaşayan vatandaşlarımız aşağıdaki telefon numaralarından belediye ekiplerimize ulaşabilirler.
0533 834 01 93 veya 0548 822 29 17"

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