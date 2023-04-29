Yer yer üç metreye kadar dolu yağan Esentepe beyaza büründü

Ülkemizi dün etkisi altına alan yağışlı hava Esentepe'de doluya dönüştü.Yer yer üç metreye kadar dolu yağan Esentepe beyaza büründü. Dolu nedeniyle bazı evler ve araçlar hasar gördü.Esentepe belediyesi iş araçlarıyla dolu nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.