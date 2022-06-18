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Ertuğruloğlu’nun sağlık durumu iyi

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Ertuğruloğlu’nun sağlık durumu iyi

 Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Süer, dün acil servisten halsizlik, yorgunluk, baygınlık hissi ve ateş gibi şikayetlerle gelen Eruğruloğlu’nun, yapılan testler sonucunda akciğer enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Süer, Ertuğruloğlu’nun sağlık durumunun düne göre iyi olduğunu ve hızlıca toparlanacağını ve en yakın zamanda da taburcu olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

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