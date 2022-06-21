Çeşitli sağlık şikayetleri ile başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu taburcu edildi.
Yapılan kontrollerde halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni teşhisi konulan Ertuğruloğlu Cuma günü tedavi altına alınmıştı.
Ertuğruloğlu’nun tedavisine evde devam edilecek.
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