Erhürman: “Diyalog ve diplomasiye devam etmek zorundayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’ta katıldığı gayriresmi görüşmeye işaret ederek, diyalog ve diplomasiye devam edilmesinin önemine vurgu yaptı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kanal T'de Nazar Erişkin'in sorularını yanıtladı. Erhürman programda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York'taki gayriresmi görüşmesi ve iç siyasi meseleler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs meselesinde diyalog ve diplomasiye devam edilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, iç siyasetle ilgili CTP’nin erken seçimi sonuna kadar zorlayacağının altını çizdi.

-"Diyaloğun koparılmasını kimse istemiyor"

Erhürman, Ersin Tatar'ın New York'taki yemeğini değerlendirerek, "Bu yemek çok aman aman bir şey değil. Gayriresmi bir yemekti ve buradan kapsamlı çözüme yönelik bir şey beklemek mucize olurdu." dedi. Ancak, bu yemeğin önemsiz olduğunu söylemenin de doğru olmadığını belirten Tatar, tarafların diyaloğun tamamen kopmasını istemediğini vurguladı ve "Diyaloğun koparılmasını kimse istemiyor, bu nedenle diyalog ve diplomasiye devam etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Diyaloğun önemine işaret eden Erhürman, ayrıca enerji ve hidrokarbon konularında da bir açılım ihtimali gördüğünü belirtti. Erhürman, ticaret koridorları ve enerji projeleriyle ilgili de konuştu ve Türkiye’nin uluslararası siyasette dışlanmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Türkiye'nin coğrafi konumu enerji projelerinden ve ticaret koridorlarından dışlanmasına izin vermez. Ancak, uluslararası siyaset bazen fizibıl olmayan seçenekleri bile göze alabiliyor.” dedi.

-"Kıbrıs Türk halkı sahneden silinemez"

Meclis krizi ve ekonomik sorunlara da değinen Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu kabul edilemez." diyerek, mevcut hükümetin "başarısızlıklarına" dikkat çekti. Hükümetin ekonomiyi toparlamak adına yeterli önlemleri almadığını belirten Erhürman, "Ekonomi kötüye gidiyor ve hükümetin bu yapıyla bunu çözmesi imkansız. Küçük esnafa sorduğunuzda da bu pahalılığın artarak devam edeceğini görüyorsunuz." dedi. Erhürman, ekonominin göz göre göre Güney'e kaydırıldığının altını çizdi, bunun karşısında hükümetin hiçbir şey yapmadığını söyledi. Ekonomik örgütlerin de iş işten geçtikten sonra konuştuğunu, inşaat ve turizm sektörünün de sallandığını vurgulayan Erhürman, erken seçimi sonuna kadar zorlayacaklarının altını çizdi.

-"CTP erken seçimi zorlayacak"

CTP'nin erken seçim çağrısını yineleyen Erhürman, "CTP, bu ülkenin yönetilmediğini gördükçe erken seçimi zorlayacak. Ancak bu sadece CTP'nin 19 milletvekiliyle başarabileceği bir şey değil. Sivil toplum ve ekonomik örgütlerin de bu durumu fark etmesi gerekiyor." diye konuştu. Tufan Erhürman, “hem ağlayıp hem gitme halinin” tamam olmadığını, memlekette birçok sorunun olduğunu kaydederek, hükümetin kendini Sarayönü’ne hapsettiğini vurguladı. Ülkede en varlıklısından en yoksuluna kadar herkesin şikayet dillendirdiğini ifade eden Erhürman, bu yapıdan bir an önce kurtulmak gerektiğini söyledi.