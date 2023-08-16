Ergüçlü’ye son veda

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü dün son yolculuğuna uğurlandı

69 yaşında hayatını kaybeden gazeteci- yazar Süleyman Ergüçlü dün son yolculuğuna uğurlandı.Ergüçlü için uzun yıllar görev yaptığı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde tören düzenlendi.Ergüçlü İsmail Safa Camii’de öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.Basın sektörünün her kademesinde görev yapan Süleyman Ergüçlü için uzun yıllar hizmet ettiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda düzenlenen törende eşi Neşe Ergüçlü ve ailesi taziyeleri kabul etti.Ergüçlü’nün özgeçmişi okunan törende BRT Müdürü Meryem Özkurt, BRT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.“BRT’nin çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşım Neşe Ergüçlü’nün eşi Süleyman Ergüçlü’yü yolcu etmek için toplandık; böyle günlerde konuşma yapmak çok zor” diyen Özkurt, Ergüçlü’nün Kıbrıs ve Lefkoşa aşığı olduğunu belirtti.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Süleyman Ergüçlü’yle ilgili duygularını paylaştı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ergüçlü ile yaşadığı anıları ve Ergüçlü’nün hizmetlerini aktardı.Tatar, “Ülkenin önemli değerlerindendi. Kendisini 40 sene önce tanımış biri olarak ve birlikte çalışmış biri olarak çok üzgünüm. Kıbrıs Türk basınına yaptığı icraatlar çok büyük. Bize güzel bir seda bırakarak aramızdan ayrılıyor. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.Konuşmaların ardından Ergüçlü’nün naaşı sevenlerinin omuzunda alkışlarla BRT’den uğurlandı.Kıbrıs Gazetesi bahçesinde düzenlenen törende ise Kıbrıs Medya Grubu Genel Koordinatörü, Genel Yayın Yönetmeni Özer Kanlı ile köşe yazarları Akay Cemal ve Ahmet Tolgay birer konuşma yaptı.Kanlı konuşmasında, çok sevdikleri bir abilerini sonsuzluğa uğurladıklarını belirti.Akay Cemal de konuşmasında, Ergüçlü’nün, sohbetlerinde espri dolu sözler sarf ederek hem güldürdüğünü hem de düşündürdüğünü belirterek, anılarını aktardı.Lefkoşa’nın ilk serdarı Yusuf Salih’ın evladı olan Ergüçlü’nün kendisinden babasını dinlemeyi sevdiğini kaydeden Cemal, basındaki hizmetlerine de işaret etti.Ahmet Tolgay ise konuşmasında önceki akşam Ergüçlü’nün “Ben Bencilim” kitabını tekrar okuduğunu ve ölümünün şokunu yaşadığını söyledi.Tolgay, mesleki birikimleri yanında çok dostu olan Ergüçlü’nün kaybının acısının topluma nasıl yansıdığını anlatacak bir kitap yazılabileceğini ifade etti.Ahmet Tolgay, “Süleymansız yaşamanın acısını çekeceğiz. Lefkoşa bir ikonunu kaybetti. Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde yatsın, ailesinin acısını paylaşıyoruz” dedi.Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde düzenlenen törende ise KTGB Başkanı Emin Akkor kısa bir konuşma yaptı.Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk toplumunun en çalkantılı döneminde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği başkanlığı yaptığını kaydeden Akkor, “Bizi o zor süreçten dimdik ayakta çıkarmayı başarmış bir gazetecidir” dedi.Ergüçlü’yü şimdiden özlemeye başladıklarını dile getiren Akkor, “Sevgi ve saygıyla uğurluyoruz” dedi.