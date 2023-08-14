Ergüçlü yarın defnedilecek

Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden olan ve bu sabah hayatıbı kaybeden

Kıbrıs Türk basınına damga vuran isimlerden biri olan Ergüçlü geride çok sayıda haber, röportaj, köşe yazısı, makale ve kitap bıraktı.

69 yaşında vefat eden Ergüçlü, gazeteci ve yazar kimliğinin yanısıra, doğup büyüdüğü Lefkoşa’ya tutkusuyla da biliniyordu.

Ergüçlü kendini “Bir Kıbrıs sevdalısıdır... Lefkoşa’nın, Kıbrıs’ın kokusunu duymadan yaşayamaz...” sözleriyle ifade ediyordu.

Ergüçlü’nün vefatıyla Lefkoşa, onunla özdeşleşen simge isimlerinden birinden daha yoksun kaldı.

Süleyman Ergüçlü’nün özgeçmişi

25 Ağustos 1954’te Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir. İlkokula Yenicami’de devam eden Ergüçlü, Atatürk İlkokulundan mezun oldu. Daha sonra İngiliz Koleji sınavını kazanan Ergüçlü, ortaokul eğitimi için koleje devam etti. 16 yaşında, Kolej 4’e geldiğinde, Ergüçlü, mücahit olarak yazıldı ve 2 yıl boyunca mücahitlik yaptı. Daha sonra, İngiltere’de bilgisayar eğitimi veren The Schoool Of Computer Technology’nin sınavını kazanarak Londra’ya gitti.

1971 yılında gittiği İngiltere’den 1972 yılında eğitimini tamamlayarak Kıbrıs’a döndü. Vatani görevi için tekrar mücahit yazılan Süleyman Ergüçlü, 1974 harekatında mücahit olarak görev aldı. Savaşın ardından, Bayrak Radyosu’nun Anamur’da faaliyet gösteren Kıbrıs’ın sesi radyosu için açtığı sınavı kazanan Süleyman Ergüçlü, redaktör-spiker olarak askeri radyoda görev aldı. 4 yıl boyunca Kıbrıs’ın Sesi radyosunda çalıştı.

4 yıllık görevin ardından, 1978’de tekrar Kıbrıs’a dönen Süleyman Ergüçlü, Bayrak Radyosu’nun kadrolu personeli olarak, çalışmaya başladı. Bay-Sen’in yönetim kurulunda yer alan Süleyman Ergüçlü, 1983’te ilk BRT yasasının çıkarılmasında arkadaşlarıyla birlikte aktif rol oynadı.

Süleyman Ergüçlü, BRT’deki yeni yapılanma sürecinde, BRT televizyonunun Haber Sorumluluğu’na getirildi. Bu görevde çalışırken, BRT’nin siyasi anlamdaki ilk programı olan ve Meclis’i ekrana taşıyarak halka ulaştıran “Meclis’ten Notlar” programını hazırlayarak sunan Süleyman Ergüçlü, 1986 yılında BRT’den emekli olarak gazetecilik yapmaya karar verdi. Televizyondan yazılı medyaya geçiş yapan Süleyman Ergüçlü, Akpınar’ın sahibi olduğu Kuzey Kıbrıs Haber Ajansı’nda çalışmaya başladı. Ancak aynı yıl Gazeteciler Birliği temsilcisi olarak BRT Yönetim Kurulu’na atanan Süleyman Ergüçlü, uzun yıllar BRT ile olan bağlarını sürdürdü.

11 Temmuz 1989’da yayın hayatına başlayan Kıbrıs gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Ancak 1991 yılında gazetede yaşanan yönetim değişikliği sonucu Süleyman Ergüçlü, Kıbrıs gazetesinden ayrıldı.

Kısa bir süre Şafak isimli yeni bir gazetede çalışsa da, 1993’te Süleyman Ergüçlü tekrar Kıbrıs gazetesinde görev başladı.

1996 yılına kadar Kıbrıs gazetesinde çalışan Süleyman Ergüçlü, tekrar gazeteden ayrıldı ve internetin ortaya çıkmasıyla, yıllar önce aldığı bilgisayar eğitimini gazeteciliğiyle buluşturarak, kendi özel işini kurarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk internet gazetesi olan Kimgazet’i hayata geçirdi. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar ve internet yayınlarının henüz o dönemlerde tam anlamıyla değer bulmaması Kimgazet’i zora soktu. Süleyman Ergüçlü, Asil Nadir’in teklifiyle, Mehmet Ali Akpınar’ın da emekliye ayrılmasıyla, 2001’de bu sefer Genel Yayın Yönetmeni olarak Kıbrıs gazetesine tekrar dönüş yaptı. Ergüçlü aynı zamanda Kıbrıs Medya Grubunu’nun Genel Yayın Yönetmenliği ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başkanlığını da yürüttü.

Haziran 2016'da Kıbrıs Medya Grubu Genel Yayın Yönetmenliğinden emekli olan Ergüçlü, üretmeye, kitap yazmaya ve fotoğraf çekmeye devam etti.