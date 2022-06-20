Erenköy’e anlamlı ziyaret

KKTC Okçuluk Federasyonu'ndan 52 kişilik grup, Erenköy’ü ziyaret etti





Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir mihenk taşı olan şanlı Erenköy Direnişinin mevcut ve gelecek nesillere daha iyi aktarılabilmesini sağlamak maksadıyla, YÖDAK'a bağlı üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve spor federasyonlarının Erenköy bölgesini ziyaretleri devam ediyor.

KKTC Okçuluk Federasyonu'nun sporcu, antrenör ve yöneticilerinden oluşan 52 kişilik grup, askeri tesisler dışında belirlenen Erenköy Şehitliği - müze (cami) - okul binası - telsiz mağarası - büyük mağara - vadi - Erenköy mezarlığı - 1571 Ormanı'nı ziyaret etti.

Ziyarette milli mücadele uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz saygı ve rahmetle anıldı.





