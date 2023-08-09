“Erenköy’de Kıbrıs Türkü bir destan yazmıştır”

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Direnişi’nin benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi olduğuna dikkat çekti ve Erenköy’de Kıbrıs Türkü’nün bir destan yazdığını kaydetti

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü ve şehit düşenler dün Erenköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıldönümünde şehitlerin manevi huzurunda olduklarını belirterek, Erenköy Direnişi’nin benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Türkiye ve İngiltere’de öğrenim gören öğrencilerin Erenköy’e çıkması ve bölge halkıyla bir araya gelerek, karşı karşıya kaldıkları orantısız güç karşısında gösterdikleri milli seferberlik sonucunda Erenköy’de Kıbrıs Türkü’nün bir destan yazdığını kaydetti.

Tatar, yazılan bu destanla, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’taki Türk varlığının ilelebet devam edeceği mesajının bütün dünyaya haykırıldığını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu eşit ortağı olan Kıbrıs Türk halkının imha edilmek suretiyle tarihten silinmenin asla kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, buradaki Selçuklu, Alevkaya, Bozdağ ve Dillirga köylerinin tepelerinde toplanan tüm mücahit ve bölge halkının, şehit olma pahasına milli birliğin korunması için adeta yemin ettiğini vurguladı.

Buraya komutan olarak görevlendirilen Rıza Vuruşkan’ın 7 Ağustos akşamı gönderdiği “Artık dayanamıyoruz, son noktadayız. Müdahale edilemeyecekse hepimiz şerefimizle şehit olacağız” mesajının ardından Türk jetlerinin Cengiz Topel’in önderliğinde adeta gökleri yararcasına buralara müdahale ettiğini kaydeden Tatar, 8 Ağustos’ta Rum-Yunan ikilisinin çete ve teröristlerini püskürtmek suretiyle Erenköy mücadelesini taçlandırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy zaferinin, tarihe yakışır bir zafer olduğunu söyledi.

Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle artık herhangi bir anlaşma olması durumunda asla 1974 öncesine dönülmeyeceğini ve bir devlet olarak geleceğe emin adımlarla yürüneceğini söyledi.

Törende, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan da birer konuşma yaptı.

Bakırcı, Bakırcı, Erenköy Direnişi’nin sadece bugün değil, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle hatırlanması, farkındalığı artırarak bu direncin canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ise büyük bir kısmının 1963 yılının Aralık ayında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Londra’da öğrenim gören öğrenci ve çalışanlardan oluşan 563 kişilik Erenköy mücahitlerinin gruplar halinde sandallarla Erenköy’e çıktıklarını belirtti.

Mustafa Arıkan, Güney Kıbrıs’ta askeri kuvvetleri güçlendirmek için vergi alındığına işaret ederek, Güvenlik Kuvvetlerine aktarılmak ve yangın söndürülmesi için gerekli araçların alınması için ek vergilerin konulması çağrısında bulundu. Arıkan, Anavatan Türkiye’ye karşı toplumda ifade edilen bazı söylemlerin kabul edilecek gibi olmadığını da söyleyerek, bu söylemlerin gruplaşmalara ve gelecek için kötü sonuçlara neden olabileceği konusunda uyardı. Arıkan, Türkiye olmadan Kıbrıs sorununun çözümü ve kalkınmanın olamayacağına dikkat çekti.

