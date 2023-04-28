“Erdoğan’a müteşekkiriz”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz burada varlığımızı Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sürdürmekteyiz. Anavatan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bize verdiği destekten dolayı müteşekkiriz” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar, TBMM’nin kuruluşunda, ulusal egemenlik kavramına önem veren Atatürk’ün, bağımsızlığın, özgürlüğün ve onurlu bir yaşamın gereği olarak egemenliğin şart olduğunu belirttiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Egemenlik demek, halkın kendi geleceğini kendisinin tayin etmesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti Anavatanımızdır. Anavatan, büyük ve bağımsız bir devlet olarak yoluna devam etmektedir. KKTC’de yıllarca federal temelde bir antlaşma için müzakere masaları kuruldu ve devrildi. Ortaya çıkan oyun, tek egemenlikle Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü sonlandırarak Türk askerini adadan çıkarmaktır. Karşı taraf, ‘sıfır asker sıfır garanti’ şeklinde bir anlayış içerisindedir. Biz burada böyle bir duruma asla izin vermeyiz. Bu ada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi güvenliği açısından da çok önemlidir. Kıbrıs Türkü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak davası olan Kıbrıs meselesinde gelinen noktada iki devletlilik, artık milli bir siyaset haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu milli siyasete destek vermektedir. Biz burada varlığımızı Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sürdürmekteyiz, bunu bütün dünya biliyor. Anavatan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a son yıllarda bize verdiği destekten dolayı müteşekkiriz.”

