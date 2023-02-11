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Ercan'dan Adana'ya yarın afete özel uçak seferi

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Ercan'dan Adana'ya yarın afete özel uçak seferi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle yarin KKTC 'den Türkiye 'ye  Afete özel 1 uçak seferi planlandi.

Basbakanlik açıklamasina göre 15.00 Ercan - Adana seferi icin basvuru kabul ediliyor.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız; 

Başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi (KKTC AFAD) 0548 884 18 18 ve 0533 874 00 93 telefon numaralarını veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı telefon numaraları olan 0542 880 76 44 ve 0533 863 82 88 telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırabilir."

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