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Ercan Cambaz’ın durumu kritik

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İskele anayolunda aracın çarpması sonucu ağır yaralanan motosikleti polis memuru 49 yaşındaki Ercan Cambaz’ın hayati tehlikesi sürüyor

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Ercan Cambaz’ın durumu kritik
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İskele - Ercan Anayolu üzerinde geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen trafik kazası sonucunda polis memuru 49 yaşındaki Ercan Cambaz’ın ağır yaralanmasına neden olan 52 yaşındaki Soheil Elmasry dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Lefkoşa Trafik Şubesinde görevi polis memuru, kazanın 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında İskele - Ercan Anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Soheil Elmasry’in yönetimindeki araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden 49 yaşındaki Ercan Cambaz yönetimindeki motosiklete çarpıştığını anımsattı.  Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürdüğünü, yoğun bakımda olduğunu ve kafasına aldığı darbeden dolayı hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. 
Polis, suçun nevinin değişebileceğini ifade ederek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
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