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Ercan-Akıncılar arasında trafik tek şeritten verilecek

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Ercan-Akıncılar arasında trafik tek şeritten verilecek
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Ercan Havalimanı çemberi ile Akıncılar köyü arasındaki yol üzerinde bulunan tünel içerisindeki aydınlatmaların değişimi ve tamiri yapılacağından yarından itibaren trafik tek şeritten verilecek.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar yarın saat 09.00’dan itibaren başlayacak ve ikinci bir duyuruya kadar trafik kısım kısım tek şeritten kontrollü olarak verilecek.
 
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