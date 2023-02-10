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“Enkazın altında üç akrabam var”

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“Enkazın altında üç akrabam var”
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay sosyal medya hesabından deprem ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şöyle;
''Acımız çok büyük… Adıyaman’a gelen ilk heyetle birlikte 6 Şubat Pazartesi itibari ile ben de Adıyaman İsias Otel’in önüne geldim. Boğazımızın düğümlendiği hepimize çok acı veren haberler almaya devam ediyoruz. Burada çocuklarımıza ulaşmak için var gücüyle çalışan bir ekip var. Enkazın altında maalesef benim de 3 tane yakın akrabam var ve henüz onlara da ulaşamadık. Bu en zor zamanda birlik beraberliğimizi koruyalım. Allah hepimize dayanma gücü versin…''
 
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