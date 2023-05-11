“Engelsiz Yaşam Evi yakında açılacak”

Bakan Taçoy Engelsiz Yaşam Evi’ni de yakın bir tarihte açacaklarını söyledi.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla kortej düzenlendi.Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlerin katıldığı kortej Dereboyu'ndaki korteje Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.Cumhurbaşkanı Tatar, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarının engelli vatandaşlara en iyi hizmeti verme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komite eliyle de sürdürüldüğünü belirtti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, Bakanlığının sorumluluğunda bulunan "Engelsiz Bir Yaşam Projesi"nin her zaman için takipçisi olacağını ifade etti."Engelsiz Yaşam Evi Projesi"nin de öncelikleri arasında bulunduğuna vurgu yapan Taçoy, geçen ocak ayında kendini bilmez bir kişinin Yaşam Evi’ne verdiği zararın yoğun çalışmalar sonucunda telafi edildiği bilgisini verdi.Taçoy, Vakıflar İdaresi’nin sorumluluğunda bulunan Engelsiz Yaşam Evi’ni de yakın bir tarihte açacaklarını söyledi.