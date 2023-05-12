Engelliler, yardımda iyileştirme istiyor

Engelliler Federasyonu, ülkedeki 5300 engellinin aldığı yardımda iyileştirme yapılmasını istedi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, biri Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye diğerleri de milletvekillerine iletilmek üzere federasyonun sıkıntılarını anlatan dosya teslim etti.

Yücetürk, istihdam bekleyen 41 engelli, Engelli Dairesi, ulaşım, uygulanmayan 2016 imar yasası tüzükleri gibi konulardaki sıkıntılarda gelinen nokta hakkında bilgi vererek, ülkedeki 5300 engellinin aldığı yardımda da iyileştirme yapılmasını istedi.

Meclis Başkanı zorlu Töre de, herkesin bir gün engelli olabileceğini anımsatarak, engellilerin yaşamını güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu kaydetti. Töre, Başbakan Üstel’in önceki gün açıkladığı engelli istihdamının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Töre,

