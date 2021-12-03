Engelliler fırsat eşitliği istiyor

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. KKTC’de 6 bine yakın engelli bulunuyor. Yıllardır aynı sorunları dile getirmekten şikayetçi olan engelliler, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve çalışma hayatında fırsat eşitliği istiyor

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. KKTC’de 6 bine yakın engelli bulunuyor. Yıllardır aynı sorunları dile getirmekten şikayetçi olan engelliler, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve çalışma hayatında fırsat eşitliği istiyorKKTC’de 6 bine yakın engelli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir kez daha hayatın her alanında fırsat eşitliği talebini dile getiriyor.2017 verilerine göre 5 bin 601 olan ülkedeki engelli sayısının doğum ve ölümlerle 6 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Ülkede 2 bin 200 civarında zihinsel, 750 civarında ortopedik, 700 civarında da görme engelli yaşıyor.Yıllardır aynı sorunları dile getirmekten şikayetçi olan engelliler, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve çalışma hayatında fırsat eşitliği istiyor.Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında bugün KKTC’de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 15 maddeden oluşan istem paketini devlet ve hükümet yetkililerine iletecek. İstem paketinde, istihdam, engellilerle ilgili tüzük ve yasa tasarılarının hayata geçirilmesi, Engelliler Dairesi ile Engelsiz Yaşam Evi’nin hizmete girmesi gibi talepler bulunuyor.Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 3 Aralık’la ilgili açıklamasında, “İnsanca yaşamak istiyoruz, bütün mücadelemiz bunun içindir. Verilen sözler tutulmuyor, engelliler bu ülkede üvey evlat muamelesi görüyor. 30 yıldan uzun süredir Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçmesini bekliyor, toplu taşımaya olan ihtiyacımızı dile getiriyoruz. Bizi yönetenler utanmalı…” dedi.Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk, her yıl aynı talepleri dile getirmekten usanmadıklarını, sorunların üzerine gitmek zorunda olduklarını belirterek, “Belli ki bizi dinleyenler de usanmadı” şeklinde konuştu.Engellilerin ülkedeki en mağdur kesim olduğunu ifade eden Yücetürk, “Engellilerin aldığı yardım parası eridi” dedi.Engellileri rahatsız eden en büyük sorunun istihdam olduğunu ifade eden Yücetürk, 2006’dan beri kamuya tek bir engellinin istihdam edilemediğini söyledi.Derviş Yücetürk, 2010’da Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliğiyle geçirilen İnsan Hakları Bildirgesi’nin tüzüklerinin hâlâ hazırlanmadığını, Özel Eğitim Yasası’nın da 32 yıldır hâlâ geçirilemediğini söyledi, eğitim sendikalarından da bu konuda destek beklediklerini vurguladı.Engellilerin sorunlarını çözüme kavuşturacak Engelliler Dairesi’nin açılabilmesi için 45 yıldır uğraştıklarını kaydeden Yücetürk, 2014’te temeli atılan, inşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin hizmete giremediğini belirtti.Yücetürk, Engelli Standartları Tüzüğü’ne rağmen engellilerin ulaşım, dolaşım ve erişimini sağlayacak alt yapılarda hiçbir iyileştirme sağlanamadığı söyleyerek, “Engeli olmayan vatandaşlar bile kaldırımlarımıza yürüyemiyor” dedi.Derviş Yücetürk, engelliler için hangi hükümet döneminde hangi adımın atıldığı konusunda üyelerine bilgi verdiklerini kaydederek, “Günü geldiğinde hesabını soracağız” dedi.