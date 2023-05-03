Engelliler, asker olmanın heyecanını yaşayacak

GKK, engelli vatandaşlara 12 Mayıs’ta bir günlük temsili askerlik uygulaması ile asker olmanın heyecanını yaşatacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), engelli vatandaşların askerlik ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerine imkan sağlanması amacıyla, bir günlük “Engelli Vatandaşlar için Temsili Askerlik Uygulaması” icra edileceğini duyurdu.

“Engelli Vatandaşlar için Temsili Askerlik Uygulaması”, 12 Mayıs’ta 10.00-16.30 saatleri arasında Gazimağusa’da Gülseren Kışlası’nda yapılacak.

GKK’dan yapılan açıklamada, Askerlik Yasası esaslarına göre silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların, bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerine imkan sağlanması maksadıyla 12 Mayıs 2023 tarihinde 10.00-16.30 saatleri arasında Gülseren Kışlası Gazimağusa’da “Engelli Vatandaşlar için Temsili Askerlik Uygulaması” icra edileceği duyuruldu.

Bir günlük temsili askerlik hizmeti yapan vatandaşlara “Temsili Terhis Belgesi” verileceğinin de belirtildiği açıklamada, temsili askerlik uygulamasına gönüllü olarak katılmak isteyen 18 yaşını doldurmuş “askerliğe elverişli değildir”belgesi olan erkek vatandaşların, belgeleri ile birlikte 05 Mayıs 2023 Cuma gününe kadar Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat edebileceğinin kaydedildi.

Açıklamada,“Temsili Askerlik Uygulaması törenini izlemek isteyen basın mensuplarının, isimlerini en geç 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosuna bildirmeleri ve 12 Mayıs 2023 Cuma günü saat 13.30’de Gazimağusa’da bulunan Gülseren Kışlası Nizamiyesinde hazır olmaları gerekmektedir” denildi.

