“Engelliler, asgari ücretin yüzde 60’ıyla geçiniyor”

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, engellilerin asgari ücretin yüzde 60’ıyla geçinmek zorunda bırakıldığını vurguladı

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, engelli sorunlarının hiçbir zaman bitmeyeceğini, engellilere sahip çıkılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Arı, mevcut şartlarda engellilere ne eğitim ne istihdam sağlanabildiğini, engellilerin asgari ücretin yüzde 60’ıyla geçinmek zorunda bırakıldığını belirterek, engellilerin sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi hizmetini her gün almak zorunda olduklarını, başka ülkelerde engelli evlatlarına bakmakla yükümlü annelere bakım ücreti ödendiğini, özel eğitim merkezlerinde fizik tedavi için personel eksikliğinin yanı sıra spor ve müzik eğitmeni bulunmadığını aktardı.

Engelli bireylerin de toplumun içinde olmak ve üretmeye hakkı olduğunun altını çizen Arı, engellileri eve kapatmanın doğru olmadığını kaydetti.

Arı, 16 derneğin bir araya gelip Platformu oluşturduğunu Platformun Engelli Yaşam Evinin donanımını karşılamak için yıllardır zorluklar içinde para biriktirdiğini ifade ederek, binanın atıl durumdan kurtarılması ve işlevsel hale getirilmesini beklediklerini kaydederek, “Devlet yapamıyorsa bize versin, Platform orayı döner sermayeyle çalıştırır” ifadelerini kullandı.

