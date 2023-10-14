Engelli hayvanlarımız için genç gönüllere ihtiyaç var

Freedom Sanctuary Derneği, Alsancak bölgesinde bulunan Freedom Sanctuary isimli barınaklarında yaşayan hayvanların bakımı için genç gönüllülere ihtiyaç olduğunu vurguladı

Ülkemizde yaşayan sahipsiz ve engelli köpek ve kedilerin yaşamını sürdürdüğü Freedom Sanctuary (Özgür Barınak) isimli derneğin direktörü olan Nulten Oral, genç gönüllülere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek halka yardım çağrısı yaptı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Necat British College okuluna davet edilen Freedom Sanctuary Derneği direktörü Nulten Oral buradaki öğrencilere hayvan sevgisini anlatarak onlardan hayvanları sahiplenmelerini istedi.

Perşembe günü yapılan etkinlikte Nulten Oral beraberinde getirdiği engelli kedileri öğrencilere sevdirerek onlara engelli ve sahipsiz hayvanlara yardım etmeleri talebini iletti.

Oral, öğrencilere Freedom Sanctuary isimli barınağın neler yaptığını aktardı. Oral “Freedom Sanctuary yani Özgür Barınak Beşparmak Dağları’nın Alsancak bölgesinde yer alan bir köpek ve kedi barınağıdır. Fakat burada kalan kedi ve köpekler kesinlikle kafeslerde yaşamıyorlar. Özgürce yaşamlarını sürdürüyorlar. Buradaki hayvanlar gönüllüler tarafından bakılıyorlar. Ancak bu gönüllülerimizin çoğunluğu yaşlı ve yabancılardan oluşmakta” dedi.

Öğrencilerden bu hayvanlara bakabilmeleri için yardım isteyen Nulten Oral halka da seslenerek “Ben halkımıza seslenmek istiyorum. Bu hayvanlarımıza bakabilmek için gönüllülere ve özellikle de genç gönüllülere ihtiyacımız var. Lütfen yardımcı olalım” diyerek halkı Alsancak bölgesindeki Freedom Sanctuary isimli barınağa davet etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler aralarında topladıkları paralarla Freedom Sanctuary isimli barınağa mama yardımında bulundular.

