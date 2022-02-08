banner762
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
16 0
Teknecik’te yakıt bitiyor
Teknecik’te yakıt bitiyor
27 0
 
85 0
17 0
Hızlı internet için engel devlet mi?
Hızlı internet için engel devlet mi?
18 0
U14 Karması Karaman yolcusu
U14 Karması Karaman yolcusu
14 0
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
146 0
banner797

“Enerji konusunda bizi heyecanlandıran birkaç proje var"

banner476

banner714
“Enerji konusunda bizi heyecanlandıran birkaç proje var"

Başbakan Sucuoğlu, akaryakıt sorunuyla ilgili bir soru üzerine “Sürdürülebilir değil” diyerek, enerji konusunda farklı proje sunumları olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Bizi heyecanlandıran birkaç proje var ama bunu tabii ki teknik heyetlerle görüşmemiz gerekiyor. Ama dünyada, özellikle son dönem belli ülkelerde de kullanılmaya başlanmış, çevre dostu, ne güneş, ne rüzgar, ne de akaryakıta ihtiyaç olmadan üretilen yeni bir enerji türü…” dedi.

Faiz Sucuoğlu, ilgili ekibin önümüzdeki hafta da ziyarete geleceğini ve konunun teknik heyetlerle görüşüleceğini aktardı.

Elektrik zammı ile ilgili de soru sorulması üzerine, Sucuoğlu, eskiden olduğu gibi, “az tüketenden az; çok tüketenden çok” formulü üzerinde çalışıldığını ve bugünlerde çalışmanın sonucunun çıkacağını belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.