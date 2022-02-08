“Enerji konusunda bizi heyecanlandıran birkaç proje var"

Başbakan Sucuoğlu, akaryakıt sorunuyla ilgili bir soru üzerine “Sürdürülebilir değil” diyerek, enerji konusunda farklı proje sunumları olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Bizi heyecanlandıran birkaç proje var ama bunu tabii ki teknik heyetlerle görüşmemiz gerekiyor. Ama dünyada, özellikle son dönem belli ülkelerde de kullanılmaya başlanmış, çevre dostu, ne güneş, ne rüzgar, ne de akaryakıta ihtiyaç olmadan üretilen yeni bir enerji türü…” dedi.

Faiz Sucuoğlu, ilgili ekibin önümüzdeki hafta da ziyarete geleceğini ve konunun teknik heyetlerle görüşüleceğini aktardı.

Elektrik zammı ile ilgili de soru sorulması üzerine, Sucuoğlu, eskiden olduğu gibi, “az tüketenden az; çok tüketenden çok” formulü üzerinde çalışıldığını ve bugünlerde çalışmanın sonucunun çıkacağını belirtti.