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“En yanlış karar alındı”

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Eski Milletvekili Serdar Denktaş’tan sine-i millet yorumu: “En yanlış karar alındı”

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“En yanlış karar alındı”

 
Eski Milletvekili Serdar Denktaş, Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararı ile “UBP tek başına iktidar olacak veya CTP/DP/YDP alternatifinin oluşması sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu.
Denktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 
SİNE-İ MİLLET KARARI NE GETİRECEK.
Üç milletvekilinin istifası eğer Cumhuriyet meclisince kabul edilirse Haziran ayında ara seçim yapılacak demektir.
Ara seçimin sonucunda ya UBP ya CTP vekil sayısını üç artıracak demektir. Mevcut seçim sistemi üç sandalyeninde bir parti tarafından kazanılmasını sağlar. Sonuç: UBP tek başına iktidar veya CTP/DP/YDP alternatifinin oluşması. Netice olarak siyaseten alınabilecek en yanlış karar alınmıştır. Bu kararın ne HP'ye ne memlekete getireceği bir fayda yoktur.
 
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