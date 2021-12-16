En fazla yağış Zafer Burnu'na

Zafer Burnu’na son 24 saate metrekareye 31 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 15 Aralık 08.00’den 16 Aralık 08.00’e kadar düşen yağışın yörelere göre dağılımı şöyle:
“Alevkaya 18 Kg/M², Esentepe 12 Kg/M², Kaleburnu 11 Kg/M², Balıkesir, Yeşilırmak 10 Kg/M², Dipkarpaz 9 Kg/M², Sipahi 8 Kg/M², Ercan, Gazimağusa, Gaziveren, Gemikonağı, Değirmenlik 6 Kg/M². Diğer yörelerimizde ise 0,1 İle 5 Kg/M² arası yağış kaydedilmiştir.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.