En fazla yağış Zafer Burnu'na

Zafer Burnu’na son 24 saate metrekareye 31 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 15 Aralık 08.00’den 16 Aralık 08.00’e kadar düşen yağışın yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alevkaya 18 Kg/M², Esentepe 12 Kg/M², Kaleburnu 11 Kg/M², Balıkesir, Yeşilırmak 10 Kg/M², Dipkarpaz 9 Kg/M², Sipahi 8 Kg/M², Ercan, Gazimağusa, Gaziveren, Gemikonağı, Değirmenlik 6 Kg/M². Diğer yörelerimizde ise 0,1 İle 5 Kg/M² arası yağış kaydedilmiştir.”