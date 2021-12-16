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En fazla yağış Zafer Burnu'na

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En fazla yağış Zafer Burnu'na
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Zafer Burnu’na son 24 saate metrekareye 31 kilogram yağış düştü. 
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 15 Aralık 08.00’den 16 Aralık 08.00’e kadar düşen yağışın yörelere göre dağılımı şöyle:
“Alevkaya 18 Kg/M², Esentepe 12 Kg/M², Kaleburnu 11 Kg/M², Balıkesir, Yeşilırmak 10 Kg/M², Dipkarpaz 9 Kg/M², Sipahi 8 Kg/M², Ercan, Gazimağusa, Gaziveren, Gemikonağı, Değirmenlik 6 Kg/M². Diğer yörelerimizde ise 0,1 İle 5 Kg/M² arası yağış kaydedilmiştir.”
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