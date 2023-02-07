En fazla yağış Tatlısu’ya düştü

Meteoroloji, son 24 saatte Tatlısu’ya 23 kilogram yağış düştüğünü duyurdu.

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar bölgelere düşen yağış miktarlarını şöyle açıkladı:

“Tatlısu 23, Mallıdağ 22, Esentepe, Boğaz 19, Girne 18, Beylerbeyi 16, Alevkaya 15, Karaoğlanoğlu, Zümrütköy, Alsancak 14, Dipkarpaz, Türkeli 13, Kozanköy, Lefke 12, Selvilitepe, Yeşilırmak 11, Akdeniz, Çamlıbel, Kalkanlı, Sipahi 10 kilogram.”

Diğer yörelerde 0,1 ile 9 kilogram yağış kaydedildiği belirtildi.

