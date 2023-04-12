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En fazla yağış Lefke bölgesine düştü

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En fazla yağış Lefke bölgesine düştü
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Meteoroloji Dairesi, KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında bazı bölgelerde 1 kilogram (kg) yağış kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede Yeşilırmak, Lefke, Akdeniz, Gemikonağı, Salamis, Bostancı ve Zümrütköy’de metrekareye 1 kg yağış düştü.
Diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 kg ile 1 kg arası yağış kaydedildi.
 
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