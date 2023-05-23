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En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi

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En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 2 kg ile Kalkanlı’ya düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışlarda, Kalkanlı’da 2 kg/m² ve Selvilitepe’de 0.2 kg/m² yağış kaydedildi.
 
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