En fazla yağış Esentepe'ye düştü

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın metrekareye 25 kg ile Esentepe’ye düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah saat 8.00'den bu sabah saat 8.00'e kadar gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:
“Esentepe 25 kg/m²; Çayırova, Mallıdağ 13 kg/m²; Geçitkale 12 kg/m²; İskele, Selvilitepe, Tatlısu, Girne 10 kg/m²; Çamlıbel, Koruçam, Yeşilırmak 9 kg/m²; Akdeniz, Alevkaya, Salamis 8 kg/m²; Boğaz, Kalkanlı 7 kg/m².”
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