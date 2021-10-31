En fazla yağış Dörtyol ve Beyarmudu bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Dörtyol ve Beyarmudu bölgesine metrekareye 5 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah ile bu sabah arasındaki süre içerisinde yörelere göre yağış miktarları şöyle:
“Dörtyol, Beyarmudu 5 Kg/M², Akdoğan, Akıncılar 3 Kg/M², Düç, Ercan 2 Kg/M², Çayönü, Gemikonağı 1 Kg/M², diğer yörelerde 0,1 ile 1 Kg/M².”
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