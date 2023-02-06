En fazla yağış Çamlıbel'e düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan süre için yağış miktarlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre bu sürede en fazla yağış metrekarede 31 kilogram ile Çamlıbel’e düştü. Bu sürede diğer bölgelere düşen yağışlar şöyle: “Akdeniz 27 kg/m²; Kalkanlı 25 kg/m²; Kozanköy 22 kg/m²; Koruçam 21 kg/m²; Dörtyol ve Selvilitepe 20 kg/m²; Yeşilırmak 19 kg/m²; Doğancı ve Karaoğlanoğlu 18 kg/m²; Alsancak ve Gemikonağı 17 kg/m²; Lefke; Türkeli; Alevkaya 16 kg/m²”

