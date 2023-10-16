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En fazla yağış Beylerbeyi’ne

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En fazla yağış Beylerbeyi’ne
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Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü belirtti.
Daire’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında metrekare başına kilogram olarak kaydettiği yağış miktarları şöyle:
Beylerbeyi 68, Girne 50, Karaoğlanoğlu 27, Alevkaya 22, Alsancak ve Kaleburnu 21, Kırıkkale 17, Sipahi ve Selvilitepe 16, Kantara ve Serdarlı 14, Boğaz 13; Mallıdağ, Mehmetçik ve Gemikonağı 10 kilogram.
 
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