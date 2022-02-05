En fazla yağış Beylerbeyi'ne düştü

Yağışlı hava dün daha çok ülkenin kuzey bölgelerinde etkili oldu. En çok yağışı metrekareye 26 kg ile Beylerbeyi aldı.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağış miktarı ölçümlerine göre, Esentepe’ye 25, Boğaz’a 24 kg yağış düştü.

Alevkayası ve Koruçam’da 18, Serdarlı’da 17, Mallıdağ’da 16, Selvilitepe’de 15, Alsancak’ta 14, Alayköy’de 12 ve Kozanköy’de de 10 kg yağış ölçüldü.