En fazla yağış Beylerbeyi'ne düştü

Yağışlı hava dün daha çok ülkenin kuzey bölgelerinde etkili oldu. En çok yağışı metrekareye 26 kg ile Beylerbeyi aldı.
Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağış miktarı ölçümlerine göre, Esentepe’ye 25, Boğaz’a 24 kg yağış düştü.
Alevkayası ve Koruçam’da 18, Serdarlı’da 17, Mallıdağ’da 16, Selvilitepe’de 15, Alsancak’ta 14, Alayköy’de 12 ve Kozanköy’de de 10 kg yağış ölçüldü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.